Er zijn opnieuw 64 mensen gestorven aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus, het totaal staat nu op 353 sterfgevallen. Dat laat het Nationaal Crisiscentrum weten. 'Het is duidelijk dat de tijd van sensibiliseren voorbij is', zegt woordvoerder van het crisiscentrum Yves Stevens.

Er werden 575 mensen bijkomend gehospitaliseerd, 205 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. In totaal liggen er 3.717 mensen in het ziekenhuis, waarvan 789 op intensieve zorg, dat is een stijging met 99 patiënten op één dag. 579 mensen worden beademd, dat zijn er 81 meer dan 24 uur geleden.

Er zijn 1.850 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur, het gaat om 823 mensen in Vlaanderen, 875 in Wallonië en 134 in Brussel. Voor 18 mensen waren de gegevens over de locatie niet beschikbaar. Het totaal aantal staat nu op 9.134 bevestigde besmettingen in ons land.

Het jongste sterfgeval in België was dertig jaar, de oudste persoon was 104. 'Het is belangrijk om te weten dat meer dan negentig procent van de sterfgevallen ouder waren dan 65 jaar, en vaak een of meerdere onderliggende aandoeningen hadden', zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano op de persconferentie.



Er werden de voorbije 24 uur 1.850 nieuwe positief geteste patiënten gerapporteerd. 'Dat is een forse stijging, maar dat kunnen we verklaren. Er is een groot laboratorium in Wallonië dat tot nu toe geen cijfers had gerapporteerd, en dat nu wel heeft doorgestuurd. Er zijn ook gevallen gerapporteerd die niet allemaal van gisteren waren', legt Van Gucht uit. 'Ten tweede gebeuren er ook meer testen, er is meer labocapaciteit.' In totaal werden al 44.500 testen uitgevoerd.

Epidemie blijft stijgen

'De kracht van de epidemie is afgenomen, maar stijgt nog altijd', zegt Van Gucht. 'Er is nog altijd heel veel druk op onze ziekenhuizen, zeker op de afdeling intensieve zorg, om alle patiënten op te vangen.' Momenteel zijn er nog bedden beschikbaar. 'Er is nog ruime capaciteit, maar we moeten ermee rekening houden dat er nog patiënten zullen bijkomen, en dat ze daar een paar weken kunnen blijven liggen.'

Handen wassen blijft daarom belangrijk. 'Handhygiëne is belangrijk wanneer u thuis bent, maar ook wanneer u buiten bent geweest', zegt Van Gucht. 'Als we de piek bereikt hebben binnen enkele dagen of een week, gaan we in een neerwaartse fase, maar ook dan is het belangrijk om de maatregelen aan te houden, anders kan er een opflakkering zijn. Dan kunnen we het gezondheidssysteem overbelasten.'

'Ernst inzien'

'Uit cijfers van de telecomsector blijkt dat 80 procent van de mensen tijd doorbrengt in de eigen gemeente', zegt de woordvoerder van het crisiscentrum Yves Stevens. Dat bewijst volgens Stevens dat de meeste mensen thuis blijven.

'Het is duidelijk dat de tijd van sensibiliseren voorbij is', zegt Stevens. 'Iedereen moet de ernst inzien en ernaar handelen.' Hij herhaalt dat de politie streng zal controleren en sanctionerend zal optreden. 'Wees solidair en heb aandacht voor meest kwetsbaren, maar wees vooral niet creatief in het niet naleven van de maatregelen', zegt Stevens.



