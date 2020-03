De Block: ‘Het virus is nog niet moe’

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) onderstreept dat het belangrijk is om de maatregelen tegen corona te blijven volgen, nadat de Nationale Veiligheidsraad vrijdag een verlenging van twee weken afgekondigde. ‘Anders zullen we geen resultaat zien’, zegt ze op Radio 1.

Er komt geen verstrenging van de maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus, maar ze worden wel met twee weken verlengd. Als er tegen midden april geen daling is van het aantal ziekenhuisopnames, dan blijven de maatregelen zelfs tot 3 mei van kracht.

‘Direct met een maand verlengen geeft geen perspectief aan de mensen’, zegt De Block. ‘Het is vooral belangrijk om de maatregelen op te volgen, enkel zo kunnen we samen het virus verslaan.’ Een eventuele verlenging gebeurt op basis van een wetenschappelijke evaluatie. ‘En dat is een constante opvolging, niet maandelijks’, zegt De Block.

‘Iedereen is zich ervan bewust dat corona niet zomaar weggaat, het virus is nog niet moe’, zegt De Block. De maatregelen zullen volgens de minister nog een tijdje duren. ‘Zelfs als het beter gaat, zullen we elkaar niet direct kunnen knuffelen op straat, en we moeten de handen blijven wassen. Iedereen moet afstand nemen van de dagelijkse routine en anders gaan nadenken’, vindt de minister.







‘Ga wandelen’

Het is vooral belangrijk om het aantal contacten te reduceren, maar buitenkomen kan voor De Block wel. ‘De huisarts in mij zegt: ga wandelen, fietsen of stappen, dan is uw hoofd leeg. Blijf absoluut bewegen en buiten gaan. Knik eens vriendelijk naar omstaanders, maar lichamelijk contact mag niet.’

Privacy

België gaat meer mensen testen op corona, maar dan zullen patiënten ook getrackt moeten worden. ‘We moeten ook oog blijven hebben voor privacy’, zegt De Block. ‘We moeten een discussie voeren in hoeverre volksgezondheid verzoend kan worden met de privacy waar mensen recht op hebben. De twee zaken sluiten elkaar niet uit, maar het moet in evenwicht zijn.’