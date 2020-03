‘Belgische horeca verliest 1,7 miljard euro omzet’

Met de verlenging van de maatregelen tegen het coronavirus tot na de paasvakantie, schat Horeca Vlaanderen dat de Belgische horeca in de hele crisisperiode 1,7 miljard euro omzetverlies zal lijden. Dat is veel meer dan na de aanslagen in Brussel in 2016.

Dat de horecazaken ook tijdens de paasvakantie dicht blijven, komt extra hard aan. ‘Het betekent een verdubbeling van de verliescijfers van de eerste drie weken, omdat de paasvakantie traditioneel een topperiode is voor de sector. Het toerisme valt volledig stil. Dit heeft een impact zonder weerga op de sector’, zegt topman Matthias De Caluwe. ‘Nu al is het omzetverlies bijna acht keer zo groot als dat van het aanslagenjaar 2016.’

Voor De Caluwe gaat de volksgezondheid altijd voor. ‘Geen discussie daarover, maar we rekenen op goede wil om onze sector door deze storm te laten komen.’ De sectorfederatie vroeg vorige week al een inspanning van de vastgoedeigenaars die panden verhuren aan horeca-ondernemers, bijvoorbeeld door de huur kwijt te schelden of op te schorten. Een aantal verhuurders is al op die vraag ingegaan, klinkt het.