Vergeet het zomeruur niet: uurtje minder slaap, uurtje langer licht

In de nacht van zaterdag op zondag moet de klok een uur vooruit worden gedraaid. Dat betekent dan een uur minder slaap, maar ‘s avonds langer licht.

Om twee uur vannacht wordt de klok een uur vooruit gedraaid naar drie uur, zo wordt de standaardtijd GMT+2 (of de wereldtijd plus twee uur).

Het is intussen meer dan 100 jaar geleden dat de zomertijd voor het eerst in de praktijk werd gebracht. Het Duitse Keizerrijk voerde het systeem in tijdens de Eerste Wereldoorlog, op 30 april 1916. Dat gebeurde ook in bezette landen, waaronder België. Niet veel later volgden Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Na de oorlog werd de maatregel afgeschaft, maar sporadisch werd die in sommige Europese landen opnieuw ingevoerd. In 1976 besloot Frankrijk uiteindelijk om, in de nasleep van de oliecrisis, het zomeruur weer in te voeren en zo energie te sparen. De Benelux volgde in 1977.

Het laatste weekend van oktober, dit jaar in de nacht van zaterdag 24 oktober op zondag 25 oktober, gaat het winteruur weer in en zetten we de klok een uur terug.

Zomeruur ter discussie

Het nut van winter- en zomeruur staat al een tijdje ter discussie. De Commissie stelde in 2018 voor om eind maart 2019 voor de laatste keer collectief over te gaan naar de zomertijd. Landen die toch de wintertijd verkiezen, zouden in oktober 2019 een laatste keer terugschakelen. Maar die timing bleek te optimistisch.

‘Bij de bespreking tussen de lidstaten was het meteen duidelijk dat een ongecoördineerde afschaffing mogelijk zou leiden tot een lappendeken van tijdzones’, zegt Ivo Belet (CD&V). ‘En laat dat nu net zijn waar het Europees Parlement en de lidstaten altijd beducht voor waren.’ Daarom is de beslissing uitgesteld tot 2021.

Lidstaten die willen dat het altijd zomertijd blijft, zullen in maart van dat jaar een laatste keer de klok verzetten. Landen die voor de wintertijd kiezen, zouden op de laatste zondag van oktober 2021 nog een keer de wijzers terugdraaien. Voorwaarde is dan wel dat de beoogde tijdregelingen geen negatieve impact hebben op de werking van de interne markt, zegt Hilde Vautmans (Open VLD). Als dat risico bestaat, kan de Commissie voorstellen om alles nog eens met een jaar door te schuiven.

De vraag rest dan of België moeten kiezen voor zomer- of wintertijd? ‘Ik mag er niet aan denken dat het permanent zomertijd wordt’, zei weerman Frank Deboosere daar eerder over.