In Italië, waar vrijdag 969 coronadoden in één dag werden geteld, is er voor niet veel meer ruimte dan voor een onmetelijk groot verdriet.

Hoe kan een volk zich voelen, meer dan negen­duizend doden later? Elke dag houden de Italianen de adem in voor het gezondheidsbulletin van de civiele bescherming, dat in de vooravond wordt bekendgemaakt ...