Geen duidelijkheid voor scholen na paasvakantie: ‘Onzekerheid is jammer’

Het blijft voorlopig koffiedik kijken of de schoolpoorten na de paasvakantie weer opengaan. Ook na het samenkomen van de Veiligheidsraad is daar, tot ongenoegen van het gemeenschapsonderwijs, geen duidelijkheid over.

De vele leerkrachten, leerlingen en ouders gaan zonder witte rook de paasvakantie in. Omdat de nationale Veiligheidsraad, die vandaag bij elkaar kwam, de huidige maatregelen met twee weken verlengde tot 19 april blijft het onduidelijk of scholen na de aankomende vakantie hun poorten weer zullen openen.

Slag om de arm

Het gemeenschapsonderwijs is alvast niet gelukkig met zoveel onzekerheid. Het laat bij monde van zijn woordvoerder weten dat de koepel zich hoe dan ook voorbereidt op een voortzetting van de huidige situatie. Lieven Boeve, directeur-generaal van de Katholieke onderwijskoepel is minder verrast. ‘Ik begrijp dat de overheid zich nog niet over zo’n lange tijd wil uitspreken, zeker wanneer we niet weten wanneer de coronapiek komt. Voor de schoolorganisatie is het natuurlijk wel jammer. Maar ik begrijp dat men een slag om de arm houdt’, klinkt het.

Volg de virologen

Voor Vlaams minister van Onderwijs ben Weyts (N-VA) is de situatie ook verre van ideaal. Hij legt het eindoordeel bij de virologen. ‘Voor het onderwijsveld is het geen eenvoudige zaak dat de planning en afspraken maar lopen tot aan het einde van de paasvakantie. Maar als dat volgens de wetenschappers het beste is voor onze volksgezondheid, dan volgen wij. Al sinds het begin van deze crisis luidt ons devies: volg de virologen. Dit is geen onderwijs-, maar een gezondheidskwestie. De specialisten zullen bepalen wanneer het veilig en verstandig is om de scholen te heropenen.’

Nieuw kader

Volgens Boeve is het in welk scenario dan ook belangrijk dat de verschillende onderwijsactoren de komende tijd samenzitten met de minister om een nieuw kader te scheppen. ‘Het gaat vooral over het aanbieden van nieuwe leerstof. Nu is afgesproken om dat niet te doen, maar dat zullen we vanaf de paasvakantie toch niet kunnen aanhouden. Het zou ideaal zijn als die leerstof later nog eens klassikaal wordt herhaald. Maar we zullen de onderhoudsmodus moeten verlaten, daar ben ik van overtuigd’, besluit de topman.