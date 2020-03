Dodelijkste coronadag in Italië tot dusver: bijna duizend nieuwe overlijdens

In Italië vallen vandaag 919 nieuwe coronadoden te betreuren. Dat is het hoogste aantal tot dusver.

De piek in Italië is nog lang niet bereikt. De afgelopen 24 uur kwamen er nog eens 919 nieuwe coronagerelateerde overlijdens bij. Nooit eerder tijdens deze coronacrisis was de tol in het zuidelijke land zo hoog. Daarmee staat de teller ondertussen al op 9.134 doden.

Bij 5.559 Italianen werd het virus het afgelopen etmaal vastgesteld. Dat maakt een totaal 86.998 coronagevallen tot dusver.

Het Italiaanse videocollectief 'A thing by' volgde een coronapatiënt in een ziekenhuis in Milaan en toont hoe covid-19 eruitziet vanop een meter afstand. Opgelet: onderstaande video bevat aangrijpende beelden.