Twee Russische olympische kampioenen aangeklaagd voor doping

Twee olympische atletiekkampioenen uit Rusland zijn aangeklaagd wegens doping. Het gaat om hoogspringer Andrei Silnov en hordeloopster Natalya Antyukh. Silnov won olympisch goud in Peking 2008 en Antyukh zegevierde in Londen 2012 op de 400 meter horden.

De twee Russen zijn op grond van het rapport van de Canadese onderzoeker Richard McLaren over de mistoestanden op dopinggebied in de Russische sportwereld in staat van beschuldiging gesteld.

Nog vrijdag raakte bekend dat de behandeling van de Russische dopingzaak bij het internationaal sporttribunaal TAS is verplaatst naar juni. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de hoorzitting in Lausanne in april of mei zou plaatsvinden. Volgens Russische sportautoriteiten is de heikele kwestie vanwege de mondiale coronacrisis nu met een of twee maanden uitgesteld.

Tijdsdruk nu sowieso wat minder groot

Rusland is voor vier jaar geschorst voor deelname aan grote sportevenementen, zoals de Olympische Spelen en WK’s, vanwege omvangrijke dopingpraktijken. Alleen Russische atleten die geen dopingverleden hebben en onafhankelijke dopingcontroles ondergaan, mogen onder neutrale vlag meedoen. Door het uitstel van de Olympische Spelen komende zomer in Tokio en andere grote titeltoernooien is de tijdsdruk nu sowieso wat minder groot voor de betrokken partijen om de beroepszaak af te handelen.

“Voorlopig geen dopingcontroles bij Russische sporters...”

Het Russische antidopingagentschap Rusada liet tevens weten dat er voorlopig geen dopingcontroles bij Russische sporters zullen worden uitgevoerd. Die maatregel is een gevolg van het beleid van de Russische regering, die komende weken het werken in eigen land tot een minimum wil beperken om de verspreiding van het longvirus tegen te gaan. Om soortgelijke redenen hebben ook andere landen hun antidopingprogramma’s uitgesteld of gereduceerd.