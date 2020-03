Coronavirus treft muzikanten: ‘Draai nu muziek van eigen bodem’

De verenigde Belgische muzieksector, met daarin onder meer Sabam, BEA en Ultratop, trekt aan de alarmbel. Daarom lanceren de sector de campagne #PlayLocal. De VRT geeft gehoor aan de noodkreet.

‘Door het afgelasten van concerten en festivals, het uitstel van releases en promo’s en de sluiting van platenwinkels, wordt stevig ingehakt op de muziekindustrie. De fysieke verkoop van cd’s en vinyl zien we bovendien herleid tot zo goed als nul’, laat de verenigde Belgische muzieksector weten.

De campagne #PlayLocal moet de muziekindustrie ondersteunen. ‘Het is een korte maar duidelijke boodschap. We nodigen iedereen uit om Belgische muziek te draaien en te beluisteren en zo de sector te helpen. Elk beetje steun is welkom.’

VRT

De VRT-radiozenders Radio 1, Radio 2, MNM, Studio Brussel en Klara en ook tv-zender Eén hebben alvast een reeks nieuwe programma’s en initiatieven in het leven geroepen om muziek van Vlaamse artiesten extra airplay te geven. De openbare omroep wil zo naar eigen zeggen dé motor zijn voor de Vlaamse muzieksector.

‘Vooral de gevolgen van het compleet stilvallen van het livecircuit is ongezien: alle optredens worden afgelast, terwijl dat een onontbeerlijke inkomstenbron is voor heel veel artiesten’, legt algemeen muziekcoördinator Gerrit Kerremans uit. ‘Als publieke omroep met verschillende radionetten kan de VRT de Vlaamse muzieksector extra ondersteunen door hun muziek vaker te spelen dan anders.’

#ikluisterbelgisch

Studio Brussel roept iedereen op om naar Belgische muziek te luisteren, en die boodschap te delen met de hashtag #ikluisterbelgisch. Dit weekend wordt de hele programmatie aangepast. ‘Alle reguliere programma’s worden geschrapt en ruimen baan voor muziek van eigen bodem.’

Vanaf maandag wordt het ochtendprogramma met Michèle Cuvelier een uur langer. Tussen 9 en 10 uur gaat ze alleen maar Belgische muziek draaien.