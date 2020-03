Waarom u zoveel over corona blijft lezen

Beste lezer, ‘Tot morgen’, roepen mensen elke avond om vijf over acht naar elkaar, na het applaus voor al wie zorg verstrekt. Elk vanuit ons raam, juichend in verder verlaten straten. Wat lucht dat handklappen op. Een ritueel applaus voor onszelf wordt het. Dat we het uithouden. Ik hoop dat u in goede gezondheid bent. U leest alles over corona, merken wij in onze digitale leescijfers. Die liggen twee tot drie keer zo hoog als normaal. Maar normaal is intussen lang geleden. Dit zijn dertien prangende artikels over onze nieuwe wereld.

1 Hoe stoïcijnen corona zouden aanpakken

Ik weet niet wat de komende maanden zullen brengen, schrijft columniste Griet Vandermassen. Ze stopte daarom met erover na te denken.

Foto: fvv

2 Waar kan iemand zonder tuin nog naartoe?

Al wie op zijn Vlaams in het midden van het groen een grote tuin achter zijn villa heeft, wrijft zichzelf in de handen. We moeten allemaal in de stad gaan wonen en verdichten. Maar nu zitten die stadsbewoners daar opgesloten en ze mogen zelfs niet meer naar het park, toch hun collectieve tuin.

3 Quarantaine zonder techzorgen

Wifi is onze levenslijn. Hij kan dus maar beter zonder haperingen werken. Helaas is dat in weinig huizen het geval. Een praktische gids.

4 De kapoentjes van de zaterdagclub

Beleeft België een ‘grote unie’, zoals premier Sophie Wilmès dat formuleert? Natuurlijk niet, schrijft Marc Reynebeau. De junta van de partijvoorzitters is terug. Op zaterdagavond komen ze samen met de regeringstop die nu mag regeren met volmachten. Het parlement staat buitenspel. Wie mag nog kritiek leveren?

Foto: Fred Debrock

5 ‘Velen zullen denken: wat heb ik gedaan, wat heb ik gezien?’

Limburg wordt het hardst getroffen. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt is de tol hoog. Reporter Kasper Goethals en fotograaf Fred Debrock konden er op reportage.

6 Patiënten zijn het meest besmettelijk net vóór ze symptomen krijgen

Het is niet voldoende om je pas af te zonderen als de symptomen van covid-19 al begonnen zijn. Al twee tot drie dagen voor ze iets voelen, infecteren patiënten andere personen. Wetenschapsredactrice Maxie Eckert schat de gloednieuwe studie in.

7 Ook bloedtesten zijn straks cruciaal

Iedereen snakt naar meer tests. Om wie ziek is, te kunnen afzonderen. Om wie intussen immuun is, voluit te laten werken. Hoe kan dat testen op grote schaal?

8 De viroloog regeert het land

Goed dat de bevolking vertrouwt op de wetenschap. Maar ons lot helemaal in handen van virologen leggen, neen, dat vindt wetenschapshistoricus Bert De Munck geen goed idee. Heeft de wetenschappelijke logica wel een hart voor het individuele levende wezen?

9 Bericht uit Genua

Hoe voelt het om nu in Italië te leven? Ilja Leonard Pfeijffer houdt, opgesloten in zijn appartement in Genua, zijn dagboek bij. Dat verschijnt dagelijks op opinie. Vanavond trekt hij zijn rokkostuum aan.

10 Verzuim leidt tot senicide

De meeste slachtoffers zullen ouderen zijn. Om die golf van sterfte te beschrijven, zullen we het woord ‘senicide’ uit de geschiedenis terughalen, voorspelt columnist Niall Ferguson. Sommige ontwikkelde democratieën zullen hun ouderen opgeofferd hebben op het altaar van de economie. Zoals de daders van genocide, zullen de leiders van die landen vervolgd worden.

11 U moet in uw kot blijven, behalve om te gaan sporten

Niets zo gezond als stappen en lopen. Maar waarom is dat? Een heerlijk wetenschapsstuk over de impact van lopen op het brein. Lopen maakt echt slimmer.

Foto: rtr

12 Waar komt het geld voor steunpakketten vandaan?

Waar komt al dat geld vandaan dat overheden nu als manna uit de lucht laten neerdalen? Zeven vragen voor dummy’s over overheidsfinanciën.

13 De wc van de toekomst

En om alles door te spoelen: Filip Van Ongevalle las over de wc van de toekomst en trekt zijn conclusies.

