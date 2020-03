Axel Daeseleire met coronavirus opgenomen in ziekenhuis

Axel Daeseleire (51) is opgenomen in het Antwerpse Sint-Vincentiusziekenhuis wegens het nieuwe coronavirus. Dat bevestigt zijn manager, die liever niet uitweidt over de toestand van de acteur.

Axel Daeseleire werd volgens zijn manager Ken Lambrechts twee dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis. Wat zijn toestand is, is niet duidelijk. ‘Het is aan de artsen om zulke medische inschattingen te maken, niet aan mij. Maar we zijn hoopvol dat het allemaal gauw goed komt. Axel is een sterke man, en hij is daar bovendien in goede handen.’

Nieuw programma

Nog dit voorjaar moet op VTM Axel gaat binnen te zien zijn, een nieuw programma waarin Daeseleire vijf dagen en nachten verblijft op plaatsen waar je normaal gezien nooit binnen mag: bij patiënten in een brandwondencentrum, in een centrum voor mensen met een verstandelijke handicap en tussen moordenaars en pyromanen in de forensische psychiatrie. De opnames daarvan zijn al afgerond.