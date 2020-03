Via de sociale media deelde Bob Dylan een song die ‘a while ago’ opgenomen was. Het is een ballade van zeventien minuten over de aanslag op JF Kennedy.

Dylan stuurde de link naar het nummer onaangekondigd uit, iets voor middernacht. ‘Groeten aan mijn fans en volgers’, schreef hij. ‘Dank voor uw steun en trouw in al die jaren. Dit is een onuitgegeven song die we een poos geleden opnamen en die je misschien interessant vindt.’

Greetings to my fans and followers with gratitude for all your support and loyalty across the years.

This is an unreleased song we recorded a while back that you might find interesting.

Stay safe, stay observant and may God be with you.

Bob Dylanhttps://t.co/uJnE4X64Bb — bobdylan.com (@bobdylan) March 27, 2020

Het nummer heet ‘Murder most foul’ en is een lange ballade. Die vangt aan bij de moord op de Amerikaanse president JF Kennedy in 1963 en gaat over in een mijmering over Amerika en muziek. Hij neemt best zijn tijd voor die mijmering. De ballade duurt 16 minuten en 57 seconden. Volgens verstokte Dylanfans is dat zijn langste nummer ooit.

Op zijn 78ste brengt Dylan zo voor het eerst in acht jaar nieuwe muziek uit. In 2012 bracht hij nog ‘Tempest’ uit, zijn 35ste studioalbum. Sinds dan bracht hij drie platen uit met covers. Het is onduidelijk of de nieuwe song deel uitmaakt van een breder opzet, en dus een voorbode is van een nieuwe plaat.

De song zit vol culturele verwijzingen, zoals de horrorfilm A nightmare on Elm Street van Wes Craven, maar ook The merchant of Venice van William Shakespare. Er zitten muzikale referenties in, zoals ‘I want to hold your hand’ van The Beatles en ‘Only the good die young’ van Billy Joel.

De muziekrecensent van de BBC herkent in de laatste vijf minuten overwegend de lievelingsmuziek van Dylan. Er zitten knipogen in naar Stevie Nicks, Nat King Cole, The Eagles, Beethoven en jazz-grootheden als Stan Getz en Charlie Parker.