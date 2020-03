Overheden beloven duizenden miljarden om de economie te redden. Maar waar komt dat geld vandaan?

De coronacrisis is in de eerste plaats natuurlijk een gezondheidscrisis. Maar ze dreigt ook onze economieën bijzonder hard te treffen. De centrale banken springen wereldwijd bij door honderden miljarden euro’s van de geldpersen te laten rollen. Het zijn plannen van ongeziene omvang.

De Verenigde Staten gaan de coronacrisis te lijf door 2.000 miljard dollar in de economie te pompen. De Europese centrale bank van haar kant maakt 750 miljard euro vrij. De miljarden vliegen ons dezer dagen letterlijk om de oren. Economieredacteur Ruben Mooijman legt uit hoe dat werkt, en hoe die aanpak ons zou kunnen helpen.

Info over corona

Heb je vragen over het coronavirus? Weet dan dat je terecht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800/14689

