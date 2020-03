Nieuwe studie bepleit strikte maatregelen: 'Kunnen tot 38,7 miljoen levens redden'

Arme landen zullen minder dodelijke slachtoffers van het nieuwe coronavirus kennen dan rijkere landen. Dat voorspelt een studie die vandaag werd gepubliceerd, op basis van de demografie. Als er strikte maatregelen komen, kunnen er tot 38,7 miljoen levens gered worden.

Wetenschappers van het Londense Imperial College schatten dat in Europa en Centraal-Azië, waartoe ook Rusland behoort, de komende 250 dagen minstens 279.000 mensen zullen sterven. Dat cijfer veronderstelt wel dat alle landen de strikte lockdownmaatregelen toepassen die nu al in de meeste Europese landen van kracht zijn. Wereldwijd zullen er, opnieuw volgens het bestcasescenario, dit jaar minstens zo’n 1,9 miljoen mensen overlijden aan het virus.

Interessant is dat de onderzoekers een onderscheid maken tussen rijke en arme landen. Rijke landen hebben een betere zorgverlening en dus meer ziekenhuisbedden, maar ook een oudere bevolking. Ze voorspellen dat arme landen, met meer jonge inwoners, dus minder slachtoffers zullen tellen, ook al zijn er minder ziekenhuisbedden en zijn er vaker meerdere generaties binnen één gezin.





Zonder maatregelen zou de dodentol dit jaar wereldwijd uitkomen op ongeveer 40,6 miljoen mensen, berekenden de wetenschappers. Worden er wel beperkingen - meerbepaald rond social distancing - opgelegd, waardoor de gemiddelde mens zijn sociale contacten met 40 procent vermindert en de kwetsbaren en ouderen van de samenleving hun contacten terugbrengen met 60 procent, dan kan het aantal slachtoffers worden gehalveerd. Maar in dat geval zouden de gezondheidsvoorzieningen van alle landen al snel overweldigd zijn, luidt het in het rapport.

1,9 miljoen doden

In het geval dat alle landen al vroeg erg strikte maatregelen nemen, zoals massaal testen, het isoleren van gevallen en het invoeren van nog veel striktere sociale afstandsregels, dan kunnen er dus tot 38,7 miljoen levens worden gered en blijft het aantal doden beperkt tot de eerder vermelde 1,9 miljoen. Worden diezelfde maatregelen getroffen, maar op een later moment, dan daalt dat laatste cijfer naar 30,7 miljoen geredde levens en komt de dodenbalans uit op 10,4 miljoen, besluiten de onderzoekers.

De resultaten van de studie moeten onvermijdelijk met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Om hun berekeningen te maken, moeten de onderzoekers veronderstellingen maken voor de besmettelijkheid van sars-CoV-2. Zo gaan ze ervan uit dat elke patiënt drie andere patiënten besmet. Dat is hoger dan algemeen aangenomen, en maakt dat het aantal doden mogelijk met ettelijke miljoenen overschat wordt. In een eerdere studie gingen ze uit van 2,4 besmettingen per patiënt.

Het Italiaanse videocollectief 'A thing by' volgde een coronapatiënt in een ziekenhuis in Milaan en toont hoe covid-19 eruitziet vanop een meter afstand. Opgelet: onderstaande video bevat aangrijpende beelden.