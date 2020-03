Het fregat Leopold 1 van de Belgische marine is vrijdagochtend vervroegd teruggekeerd in de haven van Zeebrugge omdat iemand besmet was met covid-19. Ze zijn een maand vroeger terug dan voorzien, zo meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

Reden is dat aan boord van het fregat een besmetting met het coronavirus werd vastgesteld. De besmette militair werd al op 20 maart aan land gebracht, in Den Helder, in het noordwesten van Nederland.

De Leopold 1 kwam vrijdag rond 09.20 uur aan in Zeebrugge. De volledige bemanning werd door de medische keten opgevangen en moet voor 14 dagen in strikte thuisquarantaine. ‘Voor militairen die thuis familieleden hebben die tot de risicogroep behoren, voorziet Defensie een quarantaine in een militaire installatie’, luidt het.

Iedereen zal gedurende de volledige periode nauwgezet (psychologisch) worden opgevolgd.

Het fregat was bezig aan een escorte-operatie met het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle. In principe stond de terugkeer van de Leopold 1 gepland op 24 april.

De F930 Leopold 1 is een van de twee fregatten waarover de Belgische marine beschikt - de F931 Louise-Marie is het andere.