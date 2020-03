Karels Crypto is er nu ook voor digitale lezers

De populaire puzzel Karels crypto die wekelijks in dS Weekblad verschijnt, kan vanaf nu ook digitaal ontcijferd worden in de nieuwsapp van De Standaard.

Karels Crypto is de cryptopuzzel van Karel Vereertbrugghen, medebedenker van de canvas-crack. Duizenden lezers van De Standaard kijken wekelijks uit naar zijn puzzel. Die maakt deel uit van hun weekendroutine. Het is een spel van woorden. Een lesbische zelfmoordterroriste? Dat is een ‘knalpot’. Een riviernimf? Een ‘stroomstoot’! En een hofdienaar die geregeld de koning uitlaat, is een ‘kroonluchter’.

'Karels cryptogrammen zijn werkelijk meesterstukjes' (Kris)

'Ik zou Karels Crypto echt niet meer willen missen. Het is een wekelijkse uitdaging van je scherpzinnigheid en gevoel voor humor' (Pol)

'Een weekend zonder Karels Crypto is geen goed weekend' (Ingrid)

'Karels Crypto sloeg ik maandenlang over. Te moeilijk. Of dat dacht ik toch. Tot ik er toch eens aan begon, woord na woord kon vinden en blij verrast was om de guitige woordspelingen'.(Geert)

'Via een whatsappgroep houden we elkaar iedere zaterdag op de hoogte hoe ver we gevorderd zijn met Karels Crypto (Ineke)

Maar niet iedereen leest de papieren krant. En digitale lezers vroegen al langer naar een digitale versie. Die is er vanaf nu in de app dS Nieuws en de digitale krant. In de nieuwsapp verschijnt Karels Crypto samen met een vernieuwde versie van de Woordslang, een unieke woordzoeker die dagelijks in dS Avond staat en inspeelt op de actualiteit van de dag. Zo is er zowel een snelle puzzel voor de weekdagen als een breinbreker voor het weekend.

En voor de liefhebbers van Karels Crypto is er nog goed nieuws. Zolang we thuis moeten blijven om corona te bestrijden zijn er twee crypto’s per week. In deze periode verschijnt Karels crypto ook op woensdag in de krant en de nieuwsapp.

