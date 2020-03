Opnieuw twee mannen opgepakt die spuwden naar politie

In Antwerpen en Wommelgem zijn donderdag bij twee verschillende incidenten twee mannen opgepakt, omdat ze naar de politie zouden hebben gespuwd. Dat meldt het Antwerpse parket. Beide mannen riepen bovendien dat ze besmet zijn met coronavirus.

In Wommelgem zette de politie van de zone Minos donderdag omstreeks 15.30 uur op de Oelegemsesteenweg een wagen aan de kant, omdat die vier inzittenden telde, wat niet toegelaten is volgens de coronarichtlijnen. Een 44-jarige passagieruit Kruibeke reageerde daar agressief op en begon te spuwen. De politie probeerde de man om veiligheidsredenen een mondmasker op te zetten, maar hij verzette zich hevig en riep dat hij besmet was met het coronavirus. Ook na zijn arrestatie spuwde de man in het commissariaat nog in het oor van een agent.

Enkele uren later wilde de Antwerpse lokale politie een wagen die enkele verkeersinbreuken beging controleren ter hoogte van de Schijnpoortweg. De 38-jarige bestuurder gedroeg zich vijandig en toen de politie hem in de boeien wilde slaan, spuwde hij in het gezicht van een inspecteur en beweerde hij besmet te zijn met het coronavirus.

Het parket zal de twee laten voorleiden bij de onderzoeksrechter voor feiten van weerspannigheid en bedreiging met een aanslag met gevaarlijke substanties. Het parket herhaalt ook dat dergelijke feiten ‘bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar’ zijn.

Eerder deze week waren al drie mannen in het Antwerpse opgepakt omdat ze spuwden en hoestten in de richting van de politie. (Lees hier)

‘Dit soort gedrag zal bestraft worden met celstraffen van drie maanden tot twee jaar en boetes van 400 tot 2.400 euro,’ stelde het parket toen Hoesten, spuwen en niezen op voedingswaren wordt nog strenger bestraft: van zes maanden tot vijf jaar en van 1.600 tot 16.000 euro.