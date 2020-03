De voorzitter van ‘Motorsport UK, David Richards, trekt aan de alarmbel. Als Liberty Media niets onderneemt om de kleinere teams te beschermen zou de coronacrisis voor hen wel eens dramatisch kunnen aflopen.

De situatie waarin we ons bevinden hoeft ondertussen geen uitleg meer en niemand ontsnapt aan COVID-19. In de Formule 1 betekent dat concreet al dat de eerste acht races van het seizoen 2020 geannuleerd of uitgesteld zijn en zoals de situatie er op dit moment uitziet zullen er nog volgen.



Voor een sport als de Formule 1, die draait op astronomische bedragen, betekent dat natuurlijk een enorm inkomstenverlies en net zoals overal zullen de zwakkere broertjes daar het eerst het slachtoffer van worden. David Richards vindt dan ook dat Liberty Media haar verantwoordelijkheid moet nemen en de kleinere teams op de een of andere manier moet beschermen, zoniet is hun toekomst in gevaar, aldus de Brit.



“Veel zal afhangen van hoe de Formule 1 de zaken gaat aanpakken,” aldus Richards tegenover ‘PA news agency.’ “Ze kunnen het zich niet permitteren om de teams uit de achterhoede te verliezen, dat zou een ramp zijn.”



“Bernie Ecclestone heeft er altijd op toegezien dat er voor de kleinere teams zou gezorgd worden als er zich iets ernstigs zou voordoen en ik hoop dat Liberty Media daar ook het nut van inziet.”



“De grote constructeurs zoals Renault en Mercedes zullen zich wel redden maar als je bijvoorbeeld naar Racing Point en Williams kijkt wordt het voor hen niet gemakkelijk. Zij lopen gevaar om de boeken te moeten neerleggen. Er gaan teams zijn die niet de middelen hebben om deze crisis te overleven.”



Williams slaagt er al een aantal seizoenen nog maar net in om het hoofd boven water te houden en Racing Point zat de voorbije jaren in hetzelfde schuitje. Sinds de overname door een consortium onder leiding van Lawrence Stroll hebben ze bij Racing Point wel wat ademruimte gekregen maar de huidige situatie wordt ook voor hen ongetwijfeld een harde noot om te kraken.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: