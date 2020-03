Ongehoord. ‘Ik heb heimwee naar de tijd dat iedereen nog gewoon voetbaltrainer was in plaats van viroloog’

Ook deze week passeerden er weer heel wat opmerkelijke uitspraken de revue. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Alsof ik de flosj beet heb op de paardenmolen, maar het zadel van mijn paardje is wat versleten en het schuurt wat aan mijn balletjes.’

‘We verkopen 48 keer meer toiletpapier dan in dezelfde periode vorig jaar.’

‘Ik heb heimwee naar de tijd dat iedereen nog gewoon voetbaltrainer was in plaats van viroloog.’

‘Nu is het leven een postzegel. Een zeldzame postzegel, dat wel, maar toch een postzegel.’

‘Sommigen vinden zich een held als ze de regels schenden. Eh bien non, dan ben je een imbécile.’

‘Lieve mensen, jullie hebben de oorlog meegemaakt, wat nu komt, is minstens even erg, dus AUB heb respect, klaag niet, wij doen ons uiterste best !!!’