Vakbonden klagen verschillen tussen gewesten in behandeling autokeuring aan

De vakbonden zijn niet te spreken over de onduidelijkheid die heerst rond de werkloosheidsvergoeding voor werknemers uit de autokeuringssector. Die verschilt naargelang het gewest.

ACV Puls, ABVV en ACVLB betreuren samen met hun Franstalige tegenhangers dat de federale overheid geen gecoördineerd beleid voert voor de autokeuringssector. Omdat inspectie en keuring volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) van cruciaal belang is, mogen filialen vanaf volgende week maandag in principe weer opengaan. In werkelijkheid hebben veel werkgevers in alle drie de gewesten hun deuren al gesloten en houden dat voorlopig ook zo.

De vakbonden zijn het niet eens met het statement van De Crem en eisen duidelijkheid over verdere sluiting en de gevolgen daarvan. ‘De werknemers van deze sector worden duidelijk blootgesteld aan besmetting’, klinkt het in een persmededeling. Daarnaast willen de drie syndicaten ook gecoördineerd sociaal overleg met de federale overheid en de werkgevers over de vergoedingsvoorwaarden voor werknemers. Die maatregelen verschillen nu afhankelijk van het bedrijf en het gewest.