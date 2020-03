Lokeren terug naar af: buitenlandse kandidaat-investeerder haakt af

Het blijft bang afwachten voor Sporting Lokeren. De buitenlandse kandidaat-investeerder heeft vandaag besloten de onderhandelingen met de Oost-Vlaamse club definitief stop te zetten. De club zou zich nu beraden over verdere stappen. Maandag 20 april wordt echter een belangrijke datum, dan zal de ondernemingsrechtbank van Dendermonde zich immers uitspreken over een mogelijk faillissement.

Het ging daarbij om een buitenlandse investeerder die de club volledig in handen wilde krijgen.

'De voorzitter en de bestuurders van Sporting Lokeren melden dat de investeerders waarmee de afgelopen week intensief was onderhandeld gisterenavond plots lieten weten geen verdere interesse meer te hebben', klinkt het bij de Waaslanders. 'De club beraadt zich nu over verdere stappen.'

Supporterscollectief blijft hopen op een goede afloop

Het supporterscollectief maakt echter verder werk van de redding van hun club en blijft hopen op een goede afloop van de zaak. 'Wij hebben een bericht gekregen van Louis de Vries dat een deal die hij op poten aan het zetten was op niets uitgedraaid is. Opnieuw', meldt Lieven Hérie, woordvoerder van het ‘Supporterscollectief wit-zwart-geel’. 'Of we alles nog geloven? Zolang we zelf niet weten met wie Louis de Vries onderhandelingen voerde en dergelijke meer is dat moeilijk. Wij zijn echter bruggenbouwers en willen de brug met Louis de Vries zeker niet opblazen. Er blijft binnen ons collectief enorm veel bereidheid om alles tot een goed eind te brengen.'

'Ook vanuit het stadsbestuur krijgen we steun en zeker vanuit de jeugdwerking van Sporting Lokeren. En ook de groep rond Willy Carpentier speelt nog mee, maar naar ik heb vernomen zouden die weigerachtig staan tegenover de schulden die Louis de Vries heeft opgestapeld. Wij hebben met ons supporterscollectief een enorm groot sociaal kapitaal. We willen Sporting Lokeren blijven behouden als een familiale opleidingsclub en we reiken iedereen de hand om ons daarbij te helpen.'