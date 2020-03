De kappers zijn zeker tot 5 april gesloten vanwege de coronacrisis. Wie niet kan wachten, kan altijd zelf de schaar nemen. Maar dat raden we niet aan.

Op het internet staan veel tutorials voor wie zelf zijn haar wil knippen. Eenvoudig lijkt het niet, afhankelijk van wat je wil doen. Een beetje bijknippen is haalbaarder dan een volledig nieuwe coupe. Voor wie geen ervaring heeft: wacht tot de kappers opnieuw de deuren openen.

Wie niet bang is van een mogelijk mislukt we-werken-toch-thuis-kapsel, kan het best deze basisregel volgen: gebruik een goede, scherpe (kappers)schaar. Meestal is vochtig haar ook aangewezen.

De Antwerpse kapper Jochen Vanhoudt raadt in eerste instantie aan om te wachten. Toch gaf hij aan Het Nieuwsblad enkele tips. Zelf je puntjes afknippen, vindt hij een slecht idee. De kans is volgens hem heel groot dat je stukjes wegknipt die essentieel zijn voor de vorm. ‘Opgelopen schade is onomkeerbaar: je kapper zal de coupe achteraf moeten afstemmen op het kortste punt.’

Wat dan wel? ‘Als je heel lang, recht haar hebt, kun je er een stukje afknippen als het echt dringend is’, zegt hij.

Kort haar

Voor korte kapsels is een goede tondeuse aangewezen, het best met meerdere opzetstukken om de lengte te kiezen. ‘De gemiddelde lengte voor een broske is 9 millimeter, met 3 millimeter ben je bijna kaal’, zegt Vanhoudt. ‘Scheer steeds tegen de richting van het haar in, anders glijd je gewoon over het haar en wordt het niet goed geschoren.’

Nog een gouden tip van de kapper is om het niet te complex te maken. ‘Haartjes uit de nek scheren kan, maar een militaire coupe - kortgeschoren onderaan en langer haar op de kruin - vereist vakwerk. Zelf is het moeilijk om mooie verbindingen te creëren tussen de lange en korte zone. Laat dat aan een professional over.’