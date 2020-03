Ook koninklijke couturier maakt mondmaskers

Natan, het Belgische modehuis onder leiding van Edouard Vermeulen, laat in zijn naaiateliers nu ook mondmaskers maken.

Na grote spelers zoals Gucci en Balenciaga kondigt ook het Belgische modehuis Natan aan dat het volop bezig is met de productie van mondmaskers.

Edouard Vermeulen, hofleverancier van het Belgische koningshuis, zal die maskers vervolgens verdelen over ziekenhuizen in Brussel, waar het modehuis is gevestigd, en Ieper, zijn geboorteplaats.

Wim Dehandschutter, de royaltywatcher van Het Nieuwsblad, heeft enkele foto’s van de mondmaskers op Twitter gepost.

De "koninklijke" mondmaskers zijn te herkennen aan... het logo (zie "Natan" in gouden letters aan de zijkant). pic.twitter.com/A5g41q5VSj — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) March 23, 2020

Ook in de VS komen modehuizen te hulp. ‘Ik heb een volledig naaiatelier dat momenteel thuis zit en kan helpen bij het maken van mondmaskers’, schrijft de Amerikaanse ontwerper Christian Siriano. Hij wacht nog op toestemming van de autoriteiten. Intussen heeft de ontwerper een foto gedeeld van de prototypes die hij heeft gemaakt.

Prototypes are happening more updates by next week. pic.twitter.com/xBPqFtiX0E — Christian Siriano (@CSiriano) March 20, 2020

De Franse luxegroep Kering, dat eigenaar is van onder andere Gucci, Balenciaga en Saint Laurent, heeft zondag al aangekondigd dat zijn modehuizen tijdelijk ook mondmaskers zullen maken. Ook zij wachten nog op groen licht van de Franse en Italiaanse overheid.

Niet alleen grote modehuizen springen op de kar, ook lingeriefabrikant Van de Velde uit Schellebelle is overgeschakeld op een gedeeltelijke productie van mondmaskers.

Alarmbel

Ontwerper Tom Ford, die aan het hoofd van de Council of Fashion Designers of America (CFDA) staat, luidt intussen de alarmbel. ‘Zoals de meeste industrieën, is die van de mode hard geraakt en krijgt het vanuit elke hoek klappen.’

De CFDA kondigde in elk geval al aan dat de CFDA Awards, die op 8 juni zouden plaatsvinden, voorlopig naar de herfst zijn verschoven. Ford ziet hetzelfde gebeuren met heel wat modeshows. ‘Het is duidelijk dat we nog niet meteen van dit virus verlost zullen zijn’, besluit hij.

De Belgische modefederatie Creamoda vroeg consumenten eerder om te blijven geloven in kleine en grote Belgische merken. ‘De wereldwijde coronacrisis heeft een enorme economische en emotionele impact op de volledige Belgische modesector.’