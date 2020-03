Frederik Van Lierde werkt in Menen laatste triatlon op Belgische bodem af: “Maar ik wil geen demonstratie-triatlon”

Frederik Van Lierde werkt op 13 september in thuisstad Menen zijn laatste triatlon in België af. Dat heeft de 40-jarige Van Lierde, die in 2013 de Ironman van Hawaï op zijn naam schreef, dinsdag bevestigd op de lokale televisiezender Focus-WTV.

De laatste triatlon van Van Lierde op Belgische bodem wordt een halve Ironman. Hij zal 1.900 meter moeten zwemmen in de Leie, waarna 90 fietskilometers (drie rondes van 30 kilometer door Menen, Kruiseke, Wervik en Geluveld) volgen. Afsluiten doet Van Lierde met een halve marathon, die bestaat uit vier rondes van 5,25 kilometer door geboortestad Menen.

“Ik hoop dat er heel veel deelnemers zullen zijn”, reageerde Van Lierde. “Het moet een echte wedstrijd worden, geen demonstratie-triatlon.”

De coronacrisis gooit ook roet in het eten van Van Lierde, die zijn seizoen eind april in Spanje wilde beginnen. Nadien plande hij nog een wedstrijd in het Franse Aix-en-Provence, de Ironman van Nice (14 jnui) en de mythische triatlon van Embrun (15 augustus). De Belg blijft tijdens de coronacrisis wel trainen.