Gezondheid atleten moet primeren voor Belgisch Paralympisch Comité: “In onze filosofie staat de atleet altijd centraal”

Het Belgische Paralympische Comité (BPC) vindt dat in een beslissing over een mogelijk uitstel van de Paralympische Spelen in Tokio (25 augustus-6 september) wegens de coronacrisis de gezondheid van de atleten de absolute prioriteit is. “Het is cruciaal dat de Spelen kunnen doorgaan in de juiste omstandigheden, zowel op vlak van gezondheid als op sportief vlak”, zegt voorzitster Anne d’Ieteren. “Indien dit niet kan worden verzekerd op het moment dat ze normaal doorgaan, lijkt een uitstel de beste beslissing.”

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en Internationaal Paralympisch Comité (IPC) buigen zich momenteel over een mogelijk uitstel van de Spelen deze zomer, dat stilaan onvermijdelijk lijkt. Ten laatste binnen vier weken willen beide Comités de knoop doorhakken, maar aangenomen wordt dat de beslissing veel sneller zal vallen.

“De Spelen zijn het hoogtepunt voor onze beweging, en in de eerste plaats voor onze atleten”, reageert BPC-voorzitster Anne d’Ieteren. “Maar het is cruciaal dat ze kunnen doorgaan in de juiste omstandigheden, zowel op vlak van gezondheid als op sportief vlak. In onze filosofie staat de atleet altijd centraal. In dit geval betekent dit dat we koste wat kost willen vermijden dat er risico’s worden genomen die de gezondheid van de atleet in gevaar brengen, en eveneens dat de Spelen dienen te worden georganiseerd in omstandigheden die de sportieve gelijkheid tussen atleten kunnen garanderen. Indien dit niet kan worden verzekerd op het moment dat de Spelen normaal doorgaan, lijkt een uitstel de beste beslissing.”

“We hebben alle vertrouwen in de internationale instanties, die zich al jaren uit de naad werken om deze Spelen te organiseren”, vervolgt D’Ieteren. “Ze werken samen met de beste wetenschappelijke en medische instanties en zullen de best mogelijke beslissingen nemen, rekening houdend met de paralympische realiteit en met onze atleten. Hun gezondheid, soms brozer naargelang het type beperking, krijgt immers altijd extra aandacht, ook buiten een context zoals degene waarin we nu verkeren.”

Olek Kazimirowski, Managing Director van het BPC en delegatieleider voor Tokio, legt uit hoe de voorbije dagen al heel wat overleg plaatsvond tussen de verschillende instanties. “We hebben de afgelopen dagen en uren heel wat contact gehad met onze bestuurders, ons medisch team voor Tokio en de directie en topsportdepartementen van onze leden, de G-sportfederaties Parantee-Psylos en Ligue Handisport Francophone. Deze laatsten staan op hun beurt nauw in contact met de paralympische topatleten. Maandagavond vond eveneens een atletencommissie plaats via videoconferentie. Iedereen zet de gezondheid van de atleten op de eerste plaats. Rekening houdend met de medische informatie waarover wij momenteel beschikken, lijkt het bijzonder moeilijk om de Spelen zoals voorzien te laten plaatsvinden, zonder dat er enig risico zou zijn voor de deelnemers aan de Spelen.”

Het BPC benadrukt tot slot dat het klaar staat om de selectieprocedure voor de Belgische atleten aan te passen, nu de coronacrisis de internationale sportkalender sterk overhoop haalt. “We zullen uiteraard rekening houden met deze situatie. We willen absoluut vermijden dat de atleten onnodige druk voelen, die ertoe zou kunnen leiden dat ze risico’s nemen voor hun gezondheid”, aldus Kazimirowski.