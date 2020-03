‘Pollenallergie niet te verwarren met griep of covid-19’

Het berkenstuifmeelseizoen is officieel gestart, meldt Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. Mensen kunnen dus allergiesymptomen ervaren. ‘Maar ze zijn niet te verwarren met een verkoudheid, griep of covid-19.’

De afgelopen dagen zijn de berkenstuifmeelconcentraties in de lucht toegenomen. Minstens een op de tien mensen in België heeft naar schatting last van allergische klachten bij blootstelling aan grote hoeveelheden berkenstuifmeel.

‘De weersvoorspellingen kondigen optimale weersomstandigheden aan voor de verspreiding van het stuifmeel in de lucht, wat tot relatief hoge concentraties zou kunnen leiden’, zegt Ann Packeu, wetenschappelijk medewerker van Sciensano. ‘Als gevolg daarvan zal ook het risico op allergieën toenemen.’

De allergiesymptomen zijn niet te verwarren met een verkoudheid, griep of covid-19. Hoe weet je dat?

Een allergie veroorzaakt geen koorts en spierpijn . Je kunt wel last hebben van een loopneus, hoest, ademhalingsmoeilijkheden en vermoeidheid .

. Je kunt . Allergiesymptomen komen voor wanneer je wordt blootgesteld aan allergenen. Het berkenstuifmeelseizoen duurt gemiddeld vijf weken . In geval van griep of een verkoudheid zijn de symptomen van kortere duur.

. In geval van griep of een verkoudheid zijn de symptomen van kortere duur. Voor allergieën is er geen incubatietijd.

Sciensano raadt aan om in geval van twijfel de huisarts te bellen. Allergische patiënten moeten hun basisbehandeling volgen en astmapatiënten mogen hun behandeling zeker niet onderbreken. Sciensano geeft nog een aantal tips om de ongemakken van een allergie te beperken: