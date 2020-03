Vogelbescherming: ‘Gelieve nog niet te snoeien’

Vogelbescherming Vlaanderen roept op om ‘alle werkzaamheden die broedende vogels kunnen verstoren’, zoals bomen snoeien en hagen scheren, nog even uit te stellen.

Veel mensen maken van de quarantaine gebruik om aan klusjes in huis of in de tuin te beginnen. Vogelbescherming Vlaanderen vraagt tuiniers om nog voorzichtig te zijn.

‘Het is begrijpelijk dat velen verstrooiing zoeken in hun tuin nu ze min of meer huisarrest hebben door het coronavirus, maar op de vogels staat geen rem’, klinkt het. ‘Die beginnen sowieso aan het broedseizoen.’

Omdat hagen, bomen en struiken stilaan in blad komen, zijn ze een ideaal schuiloord voor vogels die daarin hun nest bouwen. ‘Dit is iets wat vele tuiniers in alle ijver wel eens uit het oog durven te verliezen.’

Wel lockdownproof en broedveilig: het gras maaien en de borders wieden. Is er toch zwaarder gerief nodig, vraagt de vzw om voor het snoeien zeker te checken op nestjes.

De vogelbescherming wijst erop dat je in principe geen nesten mag wegnemen, vernielen of beschadigen. Bovendien zijn de Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren in coronamodus. ‘Ze zullen het dus kan lastig hebben om grote aantallen binnengebrachte nestjongen met de hand groot te brengen.’