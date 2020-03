34 nieuwe overlijdens, dodentol stijgt naar 122

Er zijn maandag opnieuw 34 sterfgevallen te betreuren door covid-19, zo werd bevestigd op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. De dodentol stijgt daardoor tot 122.

Er zijn 526 nieuwe bevestigde besmettingen, in totaal staat de teller op 4.269. In Vlaanderen zijn er 381 nieuwe besmettingen. In Wallonië zijn er 87 nieuwe besmettingen, Brussel telt er 38. Van de overige 20 gevallen heeft de FOD Volksgezondheid geen informatie over de woonplaats van de patiënten.

Er zijn 256 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, 60 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. In totaal liggen nu 1.859 mensen in het ziekenhuis. Er kwamen 59 patiënten bij op intensieve zorg, wat het totaal op 381 brengt. 282 mensen worden beademd, dat is een verhoging met 43 patiënten.

'De cijfers over de sterfgevallen kunnen sterk fluctueren van dag tot dag, omdat verschillende instanties bevestiging moeten brengen, en dat vraagt tijd', zegt Steven Van Gucht van Sciensano.

'Geen stigmatisering'

'Het is belangrijk te weten dat virussen zijn nooit de fout van iemand', zegt Van Gucht. 'Ze maken geen onderscheid tussen taal, religie of afkomst. Ze zijn een verschijnsel van de natuur en we moeten daar samen tegen vechten.'

'Blijf thuis'

'Het is nu niet het moment om met vrienden rond te hangen in het park, of een aperitief te organiseren met de buren', zegt Yves Stevens van het federale crisiscentrum. 'De basisregel is heel eenvoudig, blijf zo veel mogelijk thuis, dan heeft het virus geen kans om zich te verspreiden.'

Wie toch nood heeft aan ontspanning, moet weten dat alle recreatie verboden is. 'Enkel wandelen, fietsen en lopen is toegestaan, enkel als dit kan plaatsvinden in de directe omgeving', zegt Stevens. 'Het is niet toegestaan om met een voertuig naar een park, de zee of de Ardennen te rijden.' Dat mag enkel met gezinsleden of met één vriend, als de regel van 1,5 meter afstand gerespecteerd wordt.

'De maatregelen zijn ingrijpend, maar we hebben maar één kans om het virus tegen te houden, en dat is nu', zegt Stevens. 'Dit is de enige manier om de verspreiding in te perken.'