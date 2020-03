Nieuw seizoen van ‘Down the road’ op komst: reisgenoten uit eerste seizoen trekken naar Lapland

Het derde seizoen van Down the road loopt nog op Eén, maar het vierde is al in de maak. Het zal een bijzonder seizoen worden, waarin de reisgenoten uit het eerste seizoen naar Fins Lapland trekken.

Het zijn Kevin, Lore, Pieter, Lisa, Hélène en Martijn uit het eerste seizoen van Down the road die met Dieter Coppens op stap zullen gaan naar Fins Lapland. Dieter en medebegeleidster Saar verrasten hen met het plan om er samen nog eens op uit te trekken, en volgens Eén moesten ze er niet lang over nadenken.

‘Omdat de zes intussen al wat gewoon zijn, wordt dit het pittigste avontuur tot nu toe: een reis naar het hoge noorden’, staat in het persbericht van Eén te lezen. ‘In Fins Lapland trotseren ze de kou, worden ze uitgedaagd tijdens een tocht met hondensledes, leven ze samen met een lokale rendierherder, gaan ze ijsklimmen, en nog veel meer. Maar de reis is niet enkel een spannend avontuur, want in de kou genieten ze nog extra van elkaars gezelschap en warmte. Intussen is de groep weer in België.’

Wanneer het vierde seizoen uitgezonden zal worden, is nog niet duidelijk.