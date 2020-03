Asterix-tekenaar Albert Uderzo (92) overleden

In Frankrijk is striptekenaar Albert Uderzo op 92-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van de Asterixreeks.

Uderzo maakte vanaf 1961 samen met schrijver René Goscinny naam en faam met Asterix. Het verhaal van de kleine Galliër die samen met zijn dikke vriend Obelix en de rest van het dorp dankzij toverdrank dapper verzet bleven bieden tegen de Romeinen, werd een wereldwijd succes. De reeks werd nadien ook omgevormd tot enkele tekenfilms en een paar langspeelfilms, en kreeg een eigen themapark in Parijs.

Daarnaast was de Fransman ook artistiek directeur van striptijdschrift Pilote. In 2009 gaf hij samen met de dochter van zijn in 1977 overleden kompaan Goscinny de Franse groep Hachette Livre de toestemming om de wereldberoemde Asterixreeks ook na zijn leven verder te zetten.

Uderzo stierf vannacht in zijn slaap aan een hartaanval, meldt zijn familie.