Coronacrisis in Europa: van lockdown ‘light’ tot isolement in ‘Wuhan’-stijl

Nu ook Nederland en het Verenigd Koninkrijk de maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus verstrengen, zitten miljoenen Europeanen aan huis gekluisterd. Maar de maatregelen verschillen nog sterk van land tot land. Gaan wandelen met de hond of samen een fietstochtje maken: soms mag het wel, soms niet. Een overzicht.

In België mogen we nog met één vriend gaan wandelen of lopen, tenminste als we in de buurt van onze woonplaats blijven. Dat maakt onze lockdown streng, maar niet extreem isolerend.

De nieuwe maatregelen in het Verenigd Koninkrijk gaan dezelfde richting uit als in ons land. Iedereen moet vanaf vandaag - en zeker voor drie weken - binnen blijven. Alleen inkopen doen of sporten zijn nog een reden om naar buiten te gaan. Maar zelfs dat wordt strikt geregeld: sporten mag maximaal één keer per dag. Naar het werk gaan mag alleen als het echt nodig is. Ook winkels die ‘niet-essentiële’ zaken verkopen, gaan dicht. Net als in België dus.

Maar in het VK en in Nederland geldt de ‘1-vriendregel’ niet. Britten en Nederlanders mogen enkel alleen (of in gezinsverband) naar buiten voor een frisse neus. Binnenshuis mogen Nederlanders wel nog drie mensen op bezoek komen. Kinderen onder de 12 jaar hebben de toestemming om buiten samen te spelen. Dat mag in België niet.

Ook alle samenkomsten en evenementen worden in Nederland tot 1 juni verboden, ongeacht het aantal deelnemers. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften wordt een uitzondering gemaakt. Burgemeesters kunnen parken, stranden en campings sluiten, maar markten blijven open.

In Frankrijk zijn de restricties voor activiteiten buitenshuis maandag pas verstrengd. Buiten sporten of wandelen kan enkel nog maximaal één uur per dag, en binnen één kilometer van je woonplaats. Dat mag alleen of in gezinsverband, niet met vrienden. De maatregelen in het land zijn bij de strengste van Europa, samen met Spanje en Italië. Fransen mogen het huis niet verlaten, zonder verklaring ‘op eer’ van hun beweegredenen. Naar het werk gaan, mag nog indien telewerk onmogelijk is.

Duitsland kiest voorlopig een andere strategie: de Duitse overheid probeert de algemeen beperkende maatregelen in het openbare leven niet té streng toe te passen. Veel winkels blijven open: banken, dagbladwinkels, drogisten, kapsalons, weekmarkten. Sinds 16 maart moeten in Duitsland wel alle bars, cafés en discotheken hun deuren op slot houden en de restaurants mogen klanten maar tussen zes uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds bedienen. Ook de scholen gingen dicht.

De Duitse regering legt wel ‘social distancing’ op: alle plekken en bijeen­komsten waar veel mensen samenkomen, zijn als no-goarea’s bestempeld.

In Spanje, waar het aantal doden deze week sterk steeg, heeft de regering de noodtoestand afgeroepen. De bevolking moet thuisblijven. De woning verlaten mag alleen om voedsel en medicatie te kopen of om te gaan werken. Cafés, restaurants en winkels – behalve de voedings­zaken en de apothekers – moeten dicht blijven. Scholen gingen dicht, het openbaar vervoer tussen de grote steden werden gereduceerd. Spanjaarden mogen enkel nog hun hond uitlaten, en naar het werk gaan - als dat écht moet. Een fietsritje is verboden.

Italianen leven van alle Europeanen in het grootste isolement. Alleen de supermarkten, apotheken, postkantoren en banken mogen open mogen blijven. Alle ‘niet-strategische bedrijven’ moesten sinds maandag voor 15 dagen sluiten. Niemand mag nog naar buiten, ook niet om te sporten. Alle reizen, bijeenkomsten en evenementen waren al verboden, cafés en restaurants gingen al enkele weken geleden dicht.