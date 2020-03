Van Ranst: ‘Ons systeem kan het nog aan’

De cijfers van het aantal besmettingen en sterfgevallen kenden dit weekend een lichte daling. Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt dat die cijfers misschien niet volledig zijn, maar ‘ons systeem kan het nog aan’.

‘De weekendcijfers over het aantal besmettingen en sterfgevallen zijn meestal niet volledig’, zegt Van Ranst in De Ochtend op Radio 1. ‘Vaak is men zo hard bezig met verzorging, dat de administratie in het weekend wat vertraging oploopt.’ Het werkelijk aantal besmettingen in ons land is volgens Van Ranst onmogelijk te berekenen. In België worden op dit moment enkel de zwaar zieke patiënten en het zorgpersoneel getest. ‘De cijfers die we hebben benaderen absoluut niet het werkelijk aantal besmettingen’, zegt Van Ranst.

Sommige ziekenhuizen beginnen vol te lopen met coronapatiënten, maar volgens Van Ranst is de capaciteit van het volledig land nog voldoende. ‘Ons systeem kan nog wel wat aan’, zegt hij. ‘Er is nog plaats op intensieve zorg, veel meer dan in Nederland of Frankrijk.’

Volgens hem moet solidariteit met onze buurlanden overwogen worden, als de situatie in Nederland of Frankrijk bijvoorbeeld niet meer houdbaar is. ‘Europese solidariteit zou moeten kunnen, maar dat is een politieke beslissing’, vindt hij.

De landing mondmaskers kwam net op tijd toe in ons land. ‘Maar je kan nooit genoeg mondmaskers hebben, de inspanningen om maskers te kopen moeten we blijven aanhouden’, zegt hij. ‘De productie is groot, maar wanneer iedereen ter wereld dezelfde producten wil, is er een tekort.’

Van Ranst waarschuwt dat het coronavirus seizoensgebonden is. ‘Het zal waarschijnlijk wel terugkomen, we moeten de tijd rekken zodat de ziekenhuizen de toestroom aankunnen tot er een vaccin beschikbaar is’, zegt hij.