Nu wordt het bloedserieus: ook Amerikaans olympisch comité is voorstander van uitstel van Olympische Spelen

Het Amerikaanse olympische en paralympische comité (USOPC) is vanwege de pandemie van het coronavirus voorstander van uitstel van de Olympische en Paralympische Spelen van komende zomer in de Japanse hoofdstad Tokio, zo werd maandag bekendgemaakt.

De sportgrootmacht kwam tot dat standpunt, nadat bij een bevraging twee derde van de Amerikaanse atleten voorstander bleek te zijn van uitstel. Bij de 1.780 atleten die bevraagd werden, was 68 procent van mening dat de Spelen komende zomer laten doorgaan niet helemaal eerlijk zou zijn, omdat heel wat atleten hun voorbereiding verstoord zagen. 25 procent zei helemaal niet te kunnen trainen, omdat trainingscentra en zwembaden gesloten zijn.

“We sporen het Internationaal Olympisch Comité (IOC) aan om de nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de Spelen veilig zijn voor alle deelnemers”, zo klinkt het maandag in de mededeling van USOPC. Eerder riep ook de Amerikaanse Turnfederatie USA Gymnastics al op tot uitstel.

Eerder maakte het Canadese olympische comité al bekend komende zomer geen atleten naar de Spelen te zullen sturen. Ook onder meer Australië, Duitsland en Zwitserland stuurden al aan op uitstel van een jaar. De internationale druk neemt zo steeds meer toe, terwijl het IOC een termijn van vier weken aankondigde om een definitieve beslissing te nemen.

Foto: AP

Ook Amerikaanse turnfederatie vraagt uitstel Spelen

Na een rondvraag bij zijn leden voegt de Amerikaanse turnfederatie zich bij het rijtje sportinstanties die om uitstel van de Spelen in Tokio vragen. “62 procent van onze turners wil dat we om uitstel vragen en dus doen we dat”, meldde USA Gymnastics maandag.

De turnbond is de derde Amerikaanse sportfederatie die de Spelen uitgesteld wil zien. Eerder vroegen de zwem- en de atletiekbond om hetzelfde. Het Amerikaans Olympisch Comité nam nog geen standpunt in.

De Verenigde Staten, met viervoudig olympisch kampioene Simone Biles als boegbeeld, hebben één van ‘s werelds sterkste turnteams.

“Zomerspelen in Tokio worden uitgesteld”

De Olympische Spelen van Tokio 2020 worden uitgesteld. Dat heeft het vooraanstaande IOC-lid Dick Pound tegen de Amerikaanse krant USA Today gezegd in een telefonisch interview.

“Het staat nog niet vast hoe we verder gaan, maar de Zomerspelen gaan niet op 24 juli van start, dat weet ik wel”, vertelde de 77-jarige Canadees, voormalig voorzitter van het Wereldantidopingagentschap WADA. “Op basis van de informatie die het IOC nu heeft, zullen de Olympische Spelen worden uitgesteld.”

Volgens Pound is de kans groot dat de Zomerspelen met een jaar worden uitgesteld, naar de zomer van 2021. De details worden de komende vier weken uitgewerkt. Zondag liet het IOC weten dat in die periode wordt onderzocht of de Spelen op de vastgestelde data (24 juli - 9 augustus) kunnen doorgaan of uitgesteld dienen te worden vanwege de wereldwijze coronacrisis.

Pound, één van de meest invloedrijke IOC-leden in de afgelopen decennia, zei dat hij vermoedt dat het IOC spoedig met een besluit naar buiten zal komen. “Daarna zal een stappenplan worden opgesteld. We gaan Tokio 2020 uitstellen en daarna gaan we met de immense gevolgen van de verplaatsing aan de slag.”

Dinsdag gesprekken tussen IOC-voorzitter en Japanse premier

Dinsdag zullen er gesprekken plaatsvinden tussen de Japanse eerste minister Shinzo Abe en IOC-voorzitter Thomas Bach. De verwachting is dat de Japanse premier het Internationaal Olympisch Comité zal vragen om de Spelen, als het tot uitstel komt, met maximaal een jaar te verschuiven, zo vernam nieuwsagentschap Kyodo van een regeringsbron. Eerder vertelde Abe al dat het moeilijk wordt om de Spelen te houden “onder de huidige omstandigheden”. Volgens Kyodo nemen ook Yoshiro Mori, voorzitter van het organisatiecomité, Tokio-gouverneur Yuriko Koike en olympisch minister Seiko Hashimoto deel aan de gesprekken.

De uiteindelijke beslissing ligt bij het IOC, de stad Tokio en het Japanse olympische comité. Zij ondertekenden in 2013 immers het contract om de Spelen naar Japan te halen. Zonder akkoord met het lokale organisatiecomité kan een uitstel van de Spelen het IOC duur te komen staan.

Foto: AFP

Zonder akkoord met organisatiecomité kan uitstel Spelen IOC duur te staan komen

Hoewel er steeds meer stemmen opgaan om de Olympische Spelen in Tokio uit te stellen, talmt het Internationaal Olympisch Comité om de knoop door te hakken. Een eenzijdige opzegging van het contract tussen het IOC en het Organisatiecomité (TOCOG) kan dan ook leiden tot miljarden schadeclaims”, legde sportadvocaat John Mehrzad de BBC uit. Om een dergelijk scenario bij contractbreuk te vermijden, kan er dus maar beter een akkoord komen tussen het IOC en het TOCOG.

De partij die het contract opzegt, zou de coronapandemie als overmacht kunnen inroepen. “Maar die overmacht is er eigenlijk niet”, zegt Mehrzad. “Op dit ogenblik is er immers geen indicatie dat de Spelen echt onmogelijk op de geplande data door kunnen gaan. Geen enkele verzekeraar gaat dat aanvaarden.”

Veel liever zou het IOC hebben dat het organisatiecomité zelf de beslissing neemt om de Spelen uit te stellen. Maar dat zal niet gebeuren. “Het is de beslissing van het IOC”, klinkt het in Japan. Daar spelen ook emotionele beweegredenen mee. Uitstel van de Spelen zou - hoe begrijpelijk ook gezien de situatie - als enorm gezichtsverlies gezien worden. Tenslotte werden nooit eerder Spelen naar een nieuwe datum verschoven. Alleen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog werden er Spelen gecanceld.

De boycot van nationale comités als Australië en Canada kan het IOC en het TOCOG uit de patstelling helpen. Beide partijen kunnen claimen dat de Spelen zonder die landen incompleet zijn en dat het vooropgestelde schema volgen daarom niet meer mogelijk is. Daarmee zouden ze zich kunnen beschermen tegen mogelijke rechtszaken van hun commerciële partners.