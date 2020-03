Ook F1-wereldkampioen Lewis Hamilton zet zijn bekendheid in om de mensen bewust te maken dat ze 'sociale afstand' moeten houden in de strijd tegen het coronavirus.

De voorbije week was er heel wat te doen rond een mogelijke corona-besmetting bij Lewis Hamilton maar de zesvoudig F1-kampioen liet ons weten dat hij het goed stelt en voor zelfisolatie had gekozen. Hamilton zijn fans dus gerustgesteld maar dat betekent niet dat de strijd tegen het coronavirus gewonnen is.

Hamilton toonde ons eerder al hoe we op een goede manier onze handen moeten wassen en nu lanceert hij via de sociale media ook een oproep tot social distancing.

"Het maakt me zo verdrietig te horen hoeveel doden er wereldwijd zijn," aldus Hamilton. "Ik weet dat de meesten onder ons niet goed weten hoe het zover is kunnen komen."

"Het enige dat we kunnen doen is onszelf isoleren en zo proberen te vermijden dat we besmet geraken en het virus zelf ook verspreiden."

De zesvoudig F1-kampioen haalt vervolgens uit naar de mensen die zich nog steeds onverantwoord gedragen.

"Er zijn mensen die nog steeds naar clubs, cafés en grote bijeenkomsten gaan. Ik vind dat echt totaal onverantwoord en zelfzuchtig," wijst Hamilton hen met de vinger.

"Ik bid iedere dag voor de veiligheid van mijn familie en ik bid ook voor jullie."

"Ik bid voor de mensen die werken in de winkels, de bezorgers, de artsen en verpleegkundigen die hun eigen gezondheid op het spel zetten om anderen te helpen en zo het land draaiende proberen houden."

"Dat zijn de helden. Blijf veilig mensen."

