Ook VS pleiten voor uitstel van de Spelen

Canada heeft al afgezegd, Duitsland wil een jaar uitstel en nu vragen ook de VS om uitstel. De kans dat er deze zomer Olympische Spelen zijn, is nu wel erg klein geworden.

Het Amerikaans Olympisch en Paralympisch Comité heeft zijn sporters ondervraagd over de wenselijkheid van Olympische Spelen dit jaar. 68 procent van hen pleitte voor uitstel omdat hun voorbereiding totaal verstoord is.

Daarom vraagt het Amerikaans Comité nu officieel om uitstel. Het comité sluit zich daarmee aan bij de Amerikaanse turnbond, zwem- en de atletiekbond die eerder al om uitstel vroegen.

Al meer landen hebben uitstel gevraagd, onder meer Duitsland. Zondag maakte het Canadese olympische comité zelfs bekend dat het komende zomer geen atleten naar de Spelen wil sturen.

Het IOC heeft zichzelf in het weekend vier weken de tijd gegeven om te beslissen over de datum van Tokio. Vanochtend staat alvast een videoconferentie gepland tussen de Japanse premier Shinzo Abe en IOC-topman Thomas Bach.

Ons Olympisch comité BOIC wil nog geen standpunt innemen. 'Wij denken dat we positief moeten blijven en dat het te vroeg is om er niet meer in te geloven. Wij willen nog niet aan uitstel van de Spelen denken,' luidt het.



'Olympische Spelen worden uitgesteld'

'Het staat nog niet vast hoe we verder gaan, maar de Zomerspelen gaan niet op 24 juli van start, dat weet ik wel', zei het Canadese IOC-lid Dick Pound tegen de Amerikaanse krant USA Today in een telefonisch interview.

'Op basis van de informatie die het IOC nu heeft, zullen de Olympische Spelen worden uitgesteld.' Dat zal volgens hem in stappen gebeuren. 'We zullen dit uitstellen en ons dan met de gevolgen beginnen bezighouden, want die zijn enorm.'