Met drie netjes op een rij. Mateo, Alana en Eva, de jongste kinderen van Cristiano Ronaldo (35), leren van hun vader hoe ze hun handen correct moeten wassen.

De Portugese spits van Juventus reisde net vóór de lockdown in Italië af naar zijn woonst in Madeira en daar verblijft hij nu in quarantaine, in afwachting van het voortzetten van de Italiaanse competitie. Ronaldo heeft wel nog wat tijd voor quality time met zijn gezin: de Serie A ligt al zeker stil tot begin mei.