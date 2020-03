Belgische basketbalvoorzitter is voor uitstel Tokio 2020

De top van Basketbal Belgium zit later vanavond samen over de Olympische Spelen, maar voorzitter Jean-Pierre Delchef van de Belgische basketbalbond “Basketbal Belgium” liet al in zijn kaarten kijken.

De Belgian Cats zouden in Tokio komende zomer hun OS-debuut maken. “Mijn persoonlijke mening is dat de gezondheid primeert en dat een uitstel in de huidige context dus aangewezen is. De speelsters wachten op een antwoord en wij zijn het aan hen verplicht zo snel mogelijk met duidelijkheid te komen. Onze voorbereiding begint in mei, maar je moet ook met de periode daarvoor rekening houden. Er vinden momenteel geen competitiewedstrijden plaats en iedereen weet dat in basket teamwork primordiaal is. Dat is nu allemaal niet mogelijk en zorgt voor een situatie die verre van ideaal is. Ook voor Ann Wauters, die komende zomer op de spelen afscheid wilde nemen als speelster en bij de Belgian Cats, is dit een moeilijke situatie. “Het hangt natuurlijk allemaal af van de duur van het uitstel. Ik ben geen kenner van virussen, maar heb gehoord dat een verschuiving naar de herfst wat voorbarig zou zijn. Maar een uitstel naar volgend jaar of 2022 zou voor Ann meteen nog heel lang zijn. Dan moet ze misschien een einde maken aan haar loopbaan dat ze niet verdient.”