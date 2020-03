Jeugdcup Het Nieuwsblad stopgezet

Het organisatiecomité van de Jeugdcup Het Nieuwsblad besliste om de 48ste editie met onmiddellijke ingang stop te zetten. Er zullen geen wedstrijden (inclusief finales) meer worden gespeeld. Het gevolg van de beslissing van Voetbal Vlaanderen om alle officiële wedstrijden tot en met 30 april op te schorten en/of te annuleren.

De kanshebbers op een -finaleplaats in de Jeugdcup zullen via een apart schrijven op de hoogte worden gebracht. Het organisatiecomité betreurt deze jammerlijke beslissing, maar begint binnenkort al met de voorbereidingen op de hopelijk meer succesvolle 49ste editie. Zij hoopt opnieuw de kaap van 1.600 deelnemende teams te overschrijden.