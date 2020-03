Ook Britten moeten binnenblijven

Groot-Brittannië verstrengt de maatregelen voor de aanpak van het coronavirus. In navolging van de meeste EU-landen komen er nu ook strikte beperkingen: mensen mogen maar voor een beperkt aantal redenen nog het huis verlaten, winkels die ‘niet-essentiële’ zaken verkopen gaan dicht.

Dat heeft de Britse premier Boris Johnson aangekondigd. De maatregelen gelden voor minstens drie weeken. Daarmee is de bocht van Johnson compleet. Hij hield lang vol dat zware maatregelen onnodig waren. De pubs en restaurants in het land gingen pas dit weekend dicht, dagenlang na de rest van West-Europa.

De druk om de maatregelen op te drijven, was de voorbije dagen sterk toegenomen. Dit weekend gingen veel Britten nog samen naar het park of het strand. En tot op vandaag waren in de Londense metro nog grote groepen mensen aanwezig, bleek uit beelden. Ook privé-bijeenkomsten waren, hoewel afgeraden, wel nog gewoon toegestaan.

Nu krijgen de Britten te horen dat ze toch moeten binnenblijven. ‘Ik geef het Britse volk een eenvoudige opdracht: je moet thuisblijven’, zei Johnson in een toespraak die live op tv werd uitgezonden.

Er is maar een beperkt aantal uitzonderingen waarvoor je het huis wel nog mag verlaten. Het gaat dan om noodzakelijke verplaatsingen naar het werk, om basisinkopen te doen, voor medische redenen of om te bewegen. ‘Dat is het. Dat zijn de enige redenen om je huis te verlaten.’ Afspreken met vrienden of familieleden die niet in hetzelfde huis wonen, is niet langer toegestaan.

Net als in ons land gaan dus de 'niet-essentiële' winkels dicht. Daaronder verstaat Johnson bijvoorbeeld kledingszaken en electronicazaken. Maar ook speelpleinen, bibliotheken en sommige parken gaan dicht.Huwelijken en doopsels moeten worden uitgesteld, begrafenissen kunnen wel nog in beperkte kring plaatsvinden.

‘Als je de regels niet volgt, dan kan de politie die afdwingen, ook door boetes op te leggen en bijeenkomsten te verbieden’, waarschuwde Johnson.

'Blijf binnen, red de gezondheidszorg, en red levens', gaf hij nog mee. 'We komen er samen uit, sterker dan ooit. We zullen het coronavirus verslaan, en we zullen dat samen doen'.

In Groot-Brittannië hebben volgens de meest recente cijfers al 6.724 mensen een positieve test afgelegd. Voor 336 mensen kon geen hulp meer baten.