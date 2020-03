De held in het pande-mietje

Misschien zal, als alles voorbij is (als het ooit voorbij zal zijn) blijken dat die hele Marc Van Ranst een mediageile, narcistische machtswellusteling is. Sta ons toe tot het zover is mateloos in bewondering te staan voor die mens en zijn rare, terracottakleurige trui. Hoe hij erin slaagt de rust te bewaren in zo’n gezondheidscrisis, en intussen welwillend de pers te woord blijft staan, dat is toch tamelijk uitzonderlijk.