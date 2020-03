Formule 1 streeft naar seizoen met vijftien tot achttien grote prijzen

De Formule 1 hoopt dit jaar nog een seizoen met vijftien tot achttien grote prijzen af te kunnen werken. “Als de situatie verbetert, zullen we klaar zijn om te racen”, zegt CEO Chase Carey op de website van de koningsklasse. “We zijn vastbesloten om onze fans een WK-seizoen 2020 aan te bieden.”

Initieel stonden er 22 grote prijzen op de kalender. Wegens de uitbraak van het coronavirus werden de eerste acht al geschrapt. Het is niet duidelijk welke van die acht nog een nieuwe datum gaan krijgen. Monaco heeft daar alvast van afgezien.

Na de annulatie van Australië, Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Barcelona, Monaco en Azerbeidzjan, is de Grote Prijs van Canada, op 14 juni in Montreal, voorlopig de eerste op de kalender. De Grote Prijs van België, op 30 augustus in Spa-Francochamps, is momenteel de zesde van het seizoen.

Om zo veel mogelijk grote prijzen laten plaats te vinden, werd de zomerstop al naar maart en april vervroegd. Carey gaat er ook van uit dat de finale zal plaatsvinden na het laatste weekend van november, waarin momenteel de Grote Prijs van Abu Dhabi op de kalender staat. De racedata zouden over het algemeen aanzienlijk veranderen.