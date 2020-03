Sport Vlaanderen-Baloise overweegt economische werkloosheid, maar niet voor de renners: “Zij doen nog hun werk”

Bij enkele voetbalploegen is sinds kort het systeem van economische werkloosheid ingevoerd bij het personeel, bij RSC Anderlecht wordt zelfs gevraagd aan spelers en directie om een maand loon af te staan. “Ook wij denken na over economische werkloosheid”, klinkt het bij Sport Vlaanderen-Baloise.

“Voor onze renners is dat wel niet aan de orde”, verduidelijkt teammanager Christophe Sercu. “Zij trainen nog en bereiden zich voor op de koersen die komen. Zij worden gewoon betaald, want zij doen nog hun werk.”

“Voorlopig staat ook iedereen van ons personeel nog op de pay-roll, maar ik steek niet weg dat we de zaak intern aan het behandelen zijn. Ik ga eerst nog overleg plegen met onze belangrijkste sponsors en ik leg mezelf geen druk op om dit snel snel te beslissen, maar het systeem van economische werkloosheid is zeker iets waar over nagedacht kan worden.”

“We kampen met een wereldwijde crisis, een virus dat wijd om zich heen slaat en je kan weinig voorspellingen doen. Ik heb geen glazen bol om te zien hoe lang we niet zullen koersen, maar ik weet wel dat dit nog een tijdje zal duren. Ik denk niet dat iemand tien dagen geleden dacht dat we vandaag in deze situatie in België zouden verkeren, op deze manier zouden werken en leven. Het gaat allemaal heel snel. We bekijken dat systeem van economische werkloosheid, onderzoeken de zaak en ik kan nu nog niet zeggen wat het resultaat zal zijn, maar het is zeker iets waar we mee bezig zijn voor ons personeel dat in dienstverband werkt.”