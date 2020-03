Nederland verbiedt alle bijeenkomsten tot 1 juni

De Nederlandse regering verbiedt alle bijeenkomsten tot 1 juni. Dat geldt ook voor kleine bijeenkomsten met minder dan 100 mensen. De maatregelen gelden voor een veel langere periode dan bij ons in België is aangekondigd, maar ze blijven wel minder strikt. Zo is er van een verplichte sluiting van alle winkels nog geen sprake.

Dat heeft minister van Justitie Ferd Grapperhaus maandagavond aangekondigd, na het crisisberaad van enkele ministers. Alle bijeenkomsten waren al tot 6 april verboden. De regering koos om de maatregelen te verlengen tot 1 juni, omdat dit duidelijkheid verschaft. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften gelden wel enkele uitzonderingen.

Burgemeesters kunnen ook specifieke locaties sluiten waar te veel mensen samenkomen, en er kunnen boetes tot 400 euro opgelegd worden aan mensen die zich niet houden aan de maatregelen en aanwijzingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om parken, speeltuinen, winkels of stranden waar mensen te dicht bij elkaar komen.

Het voorbije weekend deden sommige burgemeesters dat al. Zo werden de toegangswegen tot sommige stranden afgesloten. De minister hekelde het gedrag van de mensen diie toch samentroepten. 'Dat is slordig, laconiek en daarom asociaal. Het kost levens, onnodig. Gebruik je verstand.'

Premier Mark Rutte dreigde dat als de strengere maatregelen niet werken, een volledige lockdown de volgende stap is. 'Ik hoop dat dat niet nodig is', voegde hij er wel aan toe.

Social distancing

De overheid verplicht burgers een afstand van 1,5 meter van elkaar te houden. Kinderen mogen wel nog samen spelen, maar volwassen moeten zo weinig mogelijk buiten komen. Boodschappen doen of een luchtje scheppen moet alleen.

Bezoek ontvangen mag in principe wel nog. Maar je mag maximaal drie mensen op bezoek ontvangen, en ook zij moeten anderhalve meter afstand houden. In België is het momenteel niet toegestaan bezoek thuis te ontvangen.

Winkels open, kappers dicht

Net als bij ons zijn de cafés en restaurants gesloten, en dat blijft voorlopig zo tot 6 april. Alle winkels mogen wel gewoon openblijven, op voorwaarde dat er tussen alle aanwezigen in de zaak steeds ook anderhalve meter afstand is. Wat dan wel strenger is dan in België is dat kappers wel voorlopig deuren moeten sluiten.

Op een persconferentie zei Grappehaus wel dat de winkels 'een scherp deurbeleid' moeten voeren. Er mogen niet te veel mensen tegelijk binnen. Winkels die de regels negeren moeten tot 4.000 euro boete betalen, en kunnen ook verplicht worden gesloten.

34 nieuwe overlijdens

Covid-19 heeft in de afgelopen vierentwintig uur aan 34 mensen in Nederland het leven gekost. Daarmee staat het dodental door het nieuwe coronavirus in Nederland op 213. De leeftijd van de mensen die zijn overleden ligt tussen de 55 en 97 jaar.

Het aantal vastgestelde besmettingen liep met 545 patiënten op tot 4.749. Het werkelijke aantal mensen dat is besmet ligt in Nederland hoger, benadrukt Volksgezondheid in Nederland. Alleen mensen die zo ziek zijn dat ze naar het ziekenhuis komen, worden op het virus getest. In totaal zijn er 1.230 mensen opgenomen (geweest).