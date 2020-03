Van Ranst: ‘Grootschalige testcampagne kan nog niet’

‘We willen allemaal zo veel mogelijk gaan testen. Maar zolang niet elke schakel in de ketting gegarandeerd is, creëer je met een dergelijke oproep alleen maar valse verwachtingen.’ Dat zegt viroloog Marc Van Ranst.

Op dit moment worden in ons land enkel personen met coronasymptomen getest als ze tot de risicogroep behoren, bijvoorbeeld door hun leeftijd of door de aanwezigheid van andere aandoeningen. Anders dreigt een tekort aan reagentia in de laboratoria. De regering vaardigde een verbod op zelftests af, omdat er twijfels zijn bij de accuraatheid ervan.

Verschillende politieke partijen pleiten er nu voor om veel meer mensen te testen op het nieuwe coronavirus.

Groenen

Groen en Ecolo pleiten bijvoorbeeld voor zo'n grootschalige testcampagne op het virus. Iedereen die symptomen van het coronavirus vertoont of die in contact is geweest met een bevestigde coronapatiënt, moet een test kunnen laten afnemen, ongeacht zijn of haar leeftijd of andere risicofactoren, zo vinden de groenen.

'De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept alle landen op om zo veel mogelijk te testen op het coronavirus, bij symptomen en als de patiënten genezen zijn. Maar in ons land wordt er weinig getest omdat er te weinig reagentia is’, zeggen beide partijen.

De Groenen pleiten ervoor om bij alle universitaire en private laboratoria de nodige materialen om te testen op te vorderen. En voorts zeggen ze: ‘We dringen ook aan op een helder en coherent beleid waarbij zo veel mogelijk wordt getest, met prioriteit voor de gezondheidsberoepen.'

N-VA

Ook N-VA'er Lorin Parys dringt aan op massale tests. 'Zonder snelle en veralgemeende testen, vliegt iedereen, van gezondheidswerkers, beleidsmakers tot epidemiologen, blind. De waarheid is dat we geen idee hebben van het werkelijk aantal infecties, we weten alleen dat het gerapporteerde aantal besmettingen niet klopt omdat we niet genoeg testmateriaal hebben om iedereen met symptomen te testen', voert hij aan.

De PS en het cdH vragen trouwens ook een grootschalige testcampagne.

Van Ranst

Viroloog Marc Van Ranst zegt dat het niet zo eenvoudig is: ‘Voor een grootschalige testcampagne hebben we op dit ogenblik het nodige personeel en ook het probleem van de reagentia raakt door nieuwe buitenlandse leveringen stilaan opgelost. Maar we hebben geen grote hoeveelheden van het gespecialiseerde afnamemateriaal, met name de staafjes met borsteltje om hetgeen getest wordt uit het keelgat te halen.’