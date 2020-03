WHO-topman: ‘Pandemie is aan het versnellen’

Met meer dan 300.000 besmettingen tot dusver is het duidelijk dat de coronavirus-epidemie aan het versnellen is. In zowat elk land zijn er al besmettingen, zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de Wereldgezondsheidsorganisatie WHO.

De WHO-voorzitter zegt dat social distancing en thuisblijven noodzakelijk zijn, maar eigenlijk zijn het slechts ‘verdedigingmechanismen’. Maar om het virus te verslaan ‘moeten we ten aanval trekken’.

Dat het virus aan een snelle opmars bezig is, bewees hij aan de hand van de meest recente cijfers. Tussen de eerste besmetting en de honderdduizendste verstreken 67 dagen. 11 dagen later waren dat er al 200.000. Voor de daaropvolgende 100.000 besmetting waren slechts vier dagen nodig.

Voorrang voor werknemers gezondheidszorg

Ghebreyesus zal zich later deze week richten tot de leiders van de G20, de grootste industrielanden ter wereld. De WHO-voorzitter zal hen vragen om samen te werken bij de productie van beschermingsmiddelen voor mensen die in de gezondheidszorg werken. ‘Als we hen geen voorrang geven, dan zullen veel mensen sterven, omdat de persoon die hun leven zou kunnen redden zelf ziek is.’

Hij waarschuwde ook voor een te groot optimisme over mogelijke geneesmiddelen. ‘Niet-geteste medicijnen gebruiken zou valse verwachtingen kunnen scheppen’.