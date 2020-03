Corona veegt alle beurswinst weg sinds aantreden Trump

Donald Trump is weer terug bij af. Althans, als je kijkt naar de beurskoersen in de VS. De boosdoener is vanzelfsprekend het coronavirus.

Eerst de S&P500 en dan de Dow-Jonesindex op de beurs in New York: ze zijn maandagnamiddag allebei onder het niveau gezakt waarop ze noteerden op 8 november 2016, de dag dat Donald Trump werd beëdigd als nieuwe president van de VS. De Dow-Jonesindex noteert nu ruim 30 procent lager dan een maand geleden, melden onder meer het persagentschap Bloomberg en de Amerikaanse zender CNBC.

Dat is opmerkelijk omdat Trump de afgelopen jaren zelf herhaaldelijk heeft gewezen op de stijgende beurskoersen. Hij zag dat als bewijs dat hij als president veel goede dingen deed voor de economie van de VS.

Het sentiment op Wall Street werd eerder op de dag nog lichtjes gesteund door een nieuw ongelimiteerd steunprogramma van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, voor de kapseizende Amerikaanse economie. Maar het positivisme bleek van erg korte duur. De teleurstelling over het uitblijven van een Amerikaans politiek akkoord voor een omvangrijk stimuleringspakket, blijft de beleggers op Wall Street voorlopig naar de uitgang duwen.