Kamer stemt donderdag over volmachten voor regering

De kamerleden zullen normaal donderdag de regering-Wilmès bijzondere volmachten geven in de strijd tegen het coronavirus. Het wetsvoorstel daarover wordt donderdag gestemd.

Dat is maandag overeengekomen in de conferentie van de voorzitters. Donderdag bespreekt de commissie Reglement overigens ook een voorstel om digitaal vergaderen mogelijk te maken.

De regering (MR, Open VLD en CD&V) en de vertegenwoordigers van N-VA, PS, Ecolo, SP.A, Groen, cdH en DéFI raakten het zaterdag eens over het wetsvoorstel dat de regering volmachten geeft. Die gaan uitsluitend over de strijd tegen corona. Het gaat meer bepaald om ‘dringende bepalingen met betrekking tot de volksgezondheid, de openbare orde, sociale zaken en de bescherming van de economie en de mensen’.

Woensdag zou het advies van de Raad van State over de wettekst klaar zijn. Donderdag kan dan de commissie Binnenlandse Zaken in de voormiddag het voorstel bespreken. Na de middag kan het dan aan bod komen in de plenaire Kamer, na de afhandeling van de actuele vragen. Pro forma: de fractieleiders namen de tekst maandagmiddag formeel in overweging.

Donderdagmorgen is er ook een commissie Reglement voorzien. Daar staat een voorstel op de agenda om digitaal vergaderen mogelijk te maken. Het zou eerder gaan op een aanvulling op een fysieke vergadering met minimale aanwezigheid, dus zoals in de huidige coronatijden, maar waar de commissie toch aan haar quorum kan geraken door in te loggen en deel te nemen.