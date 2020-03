Belgische modemerken in paniek: ‘Coronacrisis heeft impact op volledige keten’

De Belgische modefederatie Creamoda vraagt consumenten om te blijven geloven in kleine en grote Belgische merken. ‘De wereldwijde coronacrisis heeft een enorme economische en emotionele impact op de volledige Belgische modesector.’

Creamoda, de sectorfederatie van de Belgische kledingfabrikanten, steunt het initiatief van een groep ceo’s die vraagt om de lokale economie te blijven ondersteunen door Belgisch te kopen. ‘Door extra aandacht te vragen om online te shoppen in eigen land en Belgische merken te kopen, kunnen we de lokale economie steunen en maken we meer kans om deze crisis te overleven’, zegt Wendy Luyckx, communicatieverantwoordelijke bij Creamoda.

Modemerken zijn in paniek, klinkt het. ‘Zomerbestellingen worden geannuleerd en er bestaat onduidelijkheid bij de merken over het al dan niet laten produceren van de wintercollectie. De volledige keten is aangetast’, zegt directeur Erik Magnus.

Sommige merken gaan voorlopig verder en starten de productie op volgens plan, anderen aarzelen of zetten ze ‘on hold’ tot er meer duidelijkheid is. ‘Het is nu vooral afwachten of de bestellingen vanuit de landen waar geproduceerd wordt op tijd kunnen geleverd worden, mede omwille van het sluiten van de grenzen. De ene schakel van de keten heeft invloed op de andere en dat zorgt voor onzekerheden bij alle spelers’, benadrukt Magnus

Soldenperiode uitstellen

‘De verkoop in modewinkels is sinds de verplichte sluiting volledig stilgevallen, maar de facturen en de huur van de winkelpanden moet betaald worden. Winkeliers vragen om uitstel of spreiding van betalingen.’ Voor dat laatste volgt de federatie het advies van werkgeversorganisatie Unizo. Ze vragen zo eigenaars van winkelpanden om solidair te zijn opdat huurders tijdens de periode van sluiting de huur niet hoeven te betalen.

Eerder stelde Mode Unie al voor om de sperperiode te vervroegen en de soldenperiode uit te stellen. Volgens Creamoda gaat het om een ‘meer dan terechte vraag’. Er zullen maatregelen getroffen moeten worden om een bloedbad aan kortingen in de hele modesector te voorkomen, luidt het. ‘Om dit te kunnen doen is er een wetgevend kader nodig dat de golf aan kortingen aan banden kan leggen, zodat er een gelijk speelveld komt voor alle spelers binnen de modesector.’