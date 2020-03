De actua-programma’s staan uiteraad in het teken van de coronacrisis, inclusief de gevolgen voor de kappers. Maar tegelijk is er ruimte voor ontspanningsprogramma’s over de absurditeit van wetenschap of een documentairereeks over een onopgeloste moord waarbij de getuigen zwijgen.

X-Men: Apocalypse(Q2 20.35-23.00 uur)

Een deel van de bevolking heeft geen benul waar het verhaal bij deze negende film van de mutantenfranchise aanbeland is. Het andere deel zijn mensen die al acht X-Men-films achter de kiezen hebben. Hen stoort het wellicht niet dat dit bijwijlen een rommeltje is: vliegende mensen en Sophie Turner, joepie!

Ter Zake (Canvas, 20.35-21 uur)

Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano komt de meest recente stand van zaken in de strijd tegen het coronavirus toelichten. Minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) verblijft niet langer in quarantaine, maar spreekt via een videoverbinding over de impact van de genomen maatregelen.

Experimensen(NPO 3 21.20-22.05 uur)

De Nederlandse Lieven Scheire heet Stefano Keizers. Het is misschien niet het moment om ons op de absurditeit van de wetenschap te wijzen, maar Keizers krijgt extra punten voor de woordspeling in de titel.

Vandaag(Een, 22.15-23.05 uur)

Francesco Vanderjeugd krijgt op meerdere vlakken af te rekenen met de coronacrisis. Als burgemeester van van het West-Vlaamse Staden merkt hij hoe het virus zich ook laat voelen in kleine gemeenten. En als kapper klaagt hij aan dat zijn beroepsgroep voorlopig wel nog aan de slag moet blijven. Ali El Massaoui van Samenlevingsopbouw Antwerpen legt uit hoe we elke bevolkingsgroep kunnen bereiken, terwijl comedian Alex Agnew stilstaat bij humor in tijden van corona. Ciska Schoeters schuift mee aan om de gesprekken te voeren.

No one saw a thing (Canvas 23.20-00.05 uur)

Ken Rex McElroy werd begin jaren 80 doodgeschoten terwijl er bijna zestig mensen op stonden te kijken. Tot op de dag van vandaag zeggen die getuigen niets gezien te hebben. Wie heeft McElroy vermoord en waarom? In zes afleveringen zoekt deze documentaire het uit.