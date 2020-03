Hockeydoelvrouw Aisling D’Hooghe zet clubcarrière op pauze, maar houdt zich beschikbaar voor Red Panthers

Na dertien jaar bij het eerste elftal van Waterloo Ducks zet doelvrouw Aisling D’Hooghe vanaf komend seizoen haar clubcarrière stop, maar ze houdt zich wel beschikbaar voor de Belgische nationale vrouwenhockeyploeg, zo maakte ze maandag bekend in een mededeling op de website van Waterloo Ducks.

“Ik voel nog steeds heel veel passie voor het hockey, maar tegelijkertijd merk ik dat ik meer tijd nodig heb voor mezelf en mijn job”, schreef de 25-jarige D’Hooghe. “Met de Panthers wil ik doorgaan met als doel de Spelen van 2024 in Parijs. Het is een moeilijke beslissing na zestien jaar bij deze club en dertien jaar bij het eerste elftal, met als apotheose de Belgische titel in 2018.”

Met de Red Panthers nam D’Hooghe deel aan de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Voor de Spelen van 2016 in Rio en die van Tokio konden de Belgische hockeyvrouwen zich niet kwalificeren.